Schianto in autostrada, muore giovane motociclista

Lunigiana - Tragedia oggi pomeriggio sull'autostrada A15. Erano da poco passate le tre quando un giovane motociclista è entrato in collisione con un mezzo pesante perdendo la vita. L'incidente si è verificato all'ingresso della galleria di valico a cavallo tra i comuni di Pontremoli e Berceto. Intervenuti tempestivamente 118, Misericordia di Pontremoli e Stradale. Per il centauro è apparso subito chiaro come non ci fosse più niente da fare, tant'è che l'elisoccorso Pegaso, inizialmente allertato, poi non è stato fatto alzare in volo. Traffico rallentato, uscita obbligatoria a Pontremoli in direzione Parma.