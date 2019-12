Schianto ad Albiano, muore giovane motociclista

Lunigiana - Tragico incidente ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla incastonata nello Spezzino. Poco dopo passate le 12, in via della Repubblica, all'incrocio nei pressi delle scuole, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di Bolano di 28 anni, che, purtroppo, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118 (l'automedica con le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa). Purtroppo i soccorritori hanno potuto fare poco. Inizialmente, vista la gravità dell'incidente, era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso e per l'accertamento delle responsabilità. La strada è stata completamente bloccata e il traffico deviato. (QUI la notizia aggiornata)



(foto di repertorio)