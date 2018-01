Salvato l´escursionista disperso al Lagastrello

Venti ore di ricerche, poi l'happy ending. C'erano anche i Vigili del fuoco della Spezia.

Lunigiana - Stanco, infreddolito, ma tutto sommato in discrete condizioni di salute. L'ha scampata bella l'escursionista 50enne di origini reggiane rimasto bloccato per quasi una giornata in un canalone ghiacciato sul Monte Bocco (Parma), nei pressi del Passo del Lagastrello, e recuperato oggi verso le 12.00 dalla massiccia squadra di ricerca che si è attivata ieri per ritrovarlo. All'opera Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco. Tra questi, anche quattro uomini - specialisti del soccorso alpino e fluviale - del Comando della Spezia, attivati su richiesta dei colleghi di Massa e giunti in Appennino con due mezzi.



Le ricerche, complici anche il cattivo tempo e il buio, non sono state semplici, ma si sono risolte positivamente grazie a un breve ma decisivo contatto telefonico concretizzatosi dopo le 11. Un breve scambio che si è rivelato decisivo per rintracciare l'escursionista, che è finito nel canale ghiacciato dopo aver perso l'orientamento ed esser caduto, smarrendo la picozza e rompendo un rampone. Una disavventura che si è risolta nel migliore dei modi grazie a un pizzico di buona sorte e al grande lavoro del team dei soccorritori, messo su attivando uomini tra Parma, Reggio, Massa-Carrara e, come detto in riferimento ai Vigili del fuoco, La Spezia.