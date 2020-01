Ritrovato in un torrente l'anziano scomparso da Villafranca: è vivo

Lunigiana - È stato ritrovato nella notte l'anziano di 78 anni scomparso ieri nel comune di Villafranca in Lunigiana. Le ricerche di Antonio Cogliandro, detto Tonino, erano iniziate intorno alle 18, quando il località Filetto era giunta la squadra dei vigili del fuoco di Aulla. L'allarme era partito dalle figlie ai carabinieri che prontamente hanno avvisato la Prefettura per poter così attivare il piano provinciale di ricerca. I vigili del fuoco hanno coordinato fin da subito la ricerca gestendo le squadre formate da personale dei pompieri e volontario di varie associazioni Cnsas, i Vab, Protezione Civile e Alfa Victor.

È stata proprio la presenza di numerose persone che ha permesso di ritrovare in poche ore, alle 23.30 circa, il disperso in un torrente, bagnato ma vivo e subito trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.