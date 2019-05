Riprendono le ricerche di una 60enne lunigianese sparita due settimane fa

Si tratta di Costanza Freni e si sono perse le sue tracce lo scorso 20 aprile.

Lunigiana - Si sono perse le sue tracce lo scorso 20 aprile alla stazione di Minucciano (Lucca). Stiamo parlando della signora Costanza Freni, una sessantenne originaria di Viareggio e residente a Tavernelle, frazione del Comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara). A due settimane dalla scomparsa e dall’inizio delle ricerche, non è stata trovata alcuna traccia della donna. Impegnati nelle ricerche i carabinieri e i vigili del fuoco. Il Comune di Casola in Lunigiana è intervenuto più volte sulla sua pagina Facebook per rivolgere un appello: le ricerche dei vigili del fuoco riprenderanno nel territorio lunigianese. A Casola, infatti, era stata rilevata la presenza del cellulare della donna per l'ultima volta.



"Chiunque volesse partecipare – ha scritto l’amministrazione comunale – si deve presentare presso il comando dei vigili del fuoco nel piazzale antistante la palestra del Comune dalle ore 8 di domani mattina (sabato 4 maggio, ndr). Le ricerche proseguiranno anche nei tre giorni successivi". Nota importante: per un miglior coordinamento delle ricerche si consiglia di non intraprendere personalmente la ricerca ma di registrarsi presso i vigili del fuoco.



A coordinare le ricerche il reparto di topografia applicata al soccorso dei pompieri di Lucca affiancato dal relativo reparto cinofilo e dai gruppi composti dai vigili del fuoco di Aulla e della provincia di Massa-Carrara. Impegnato anche l’elinucleo dei vigili del fuoco di Cecina.



