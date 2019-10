Ricavi non dichiarati per 200mila euro nel circolo

L'anno scorso il blitz per stroncare un giro di prostituzione, oggi l'indagine per evasione fiscale ai danni di un circolo di Licciana Nardi. In arrivo sanzioni a cinque zeri.

Lunigiana - Più di 200mila euro non dichiarati al Fisco. I militari della Guardia di Finanza di Aulla hanno sottoposto a controllo la gestione di un circolo ricreativo di Licciana Nardi che si è rivelato secondo gli inquirenti lo schermo di una vera e propria attività imprenditoriale. L'indagine era iniziata nel 2018, quando le ricerche svolte dal nucleo di polizia economico finanziaria di Massa Carrara avevano portato alla scoperta di un giro di sfruttamento della prostituzione esercitato all'interno del locale.

L’attività generava inoltre profitti che venivano sistematicamente sottratti al fisco, in virtù della dichiarata attività di “circolo”. Poi gli accertamenti svolti dai verificatori attraverso indagini finanziarie ed esaminando i pagamenti effettuati dai clienti con carte di credito e bancomat, relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, hanno permesso di ricostruire un ammontare complessivo di ricavi non dichiarati pari a 213mila euro.

Per il presunto circolo si è così giunti al disconoscimento della qualifica di ente non commerciale, con la perdita dei benefici previsti e alla segnalazione del gestore di un cittadino di 61 anni di Villafranca in Lunigiana, all’Agenzia delle Entrate, in vista dei conseguenti recuperi fiscali e dell’irrogazione di sanzioni riguardanti IVA evasa per oltre 50mila euro.