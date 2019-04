Quattordici denunce in un fine settimana. Lunigiana sotto la lente

Lunigiana - Controlli a tappeto per i Carabinieri delle Stazioni e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia della Pontremoli. Le attività si sono concentrate sui controlli, intensificatisi in particolare nel fine settimana; i militari dell’Arma hanno battuto palmo a palmo il territorio della Lunigiana di loro competenza, registrando risultati operativi di rilievo.



L’attenzione degli uomini e delle donne dell’Arma si è in particolare concentrata sui centri di Aulla, Licciana Nardi e Pontremoli, con un bilancio finale che ha fatto registrare 14 persone denunciate in stato di libertà.



Ma veniamo ai fatti. Grande attenzione, soprattutto nel fine settimana, è stata dedicata dai Carabinieri alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, settore a cui i Carabinieri dedicano sempre grande attenzione e che con l’avvicinarsi della bella stagione fa tendenzialmente registrare un aumento dell’incidenza degli episodi dovuti all’abuso di alcool alla guida. Durante tutta la settimana, ed in particolare nel week end, sono stati numerosissimi i conducenti sottoposti ad alcool test; la maggioranza di essi, sottoposti a controllo con etilometro, è risultata in regola e ben consapevole delle normative in vigore e dei rischi legati al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.



8 conducenti controllati (7 italiani ed uno straniero), invece, hanno riportato un tasso alcolemico superiore al consentito, tutti addirittura al di sopra della soglia penale, superata la quale scatta la denuncia all’Autorità Giudiziaria oltre al ritiro della patente ed alla confisca del veicolo.

Tra questi vi è un 35enne da Desio, di passaggio in Lunigiana, che ha fatto registrare un tasso alcolemico elevatissimo e nello specifico pari a 2,16 grammi per litro. Insieme a lui, a finire nella rete di controlli altri setti uomini, tra cui uno straniero e tre già noti alle Forze dell’Ordine, che adesso dovranno rispondere del reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada ovvero “Guida in stato di ebbrezza”.



I Carabinieri consigliano vivamente di non mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche al di sopra del consentito, cedendo magari il posto alla guida a qualche accompagnatore astemio o utilizzando mezzi alternativi all’autovettura; tanti i rischi per se stessi e per gli altri a cui si può andare incontro non solo di natura giuridica.