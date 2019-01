Primi fiocchi di neve anche sulla Cisa

Lunigiana - Dal rischio neve al rischio vento. La sala operativa della Protezione civile ha emesso per tutta la Toscana, e quindi anche per la provincia di Massa-Carrara, un codice giallo di allerta per rischio vento valido dalla mezzanotte alle 23.59 di giovedì 24 gennaio. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportato nel bollettino. Ricordiamo che in Lunigiana fino alle 23.59 di oggi è attivo un codice giallo di allerta per rischio neve.



VENTO: nella giornata di domani, giovedì, rinforzo del vento di Grecale (nord est) con forti raffiche su gran parte della regione, in particolare sui settori appenninici, sulle pianure settentrionali allo sbocco delle vallate appenniniche, sui crinali delle colline centrali e meridionali, lungo la costa ed in Arcipelago.

NEVE: oggi, mercoledì, nel pomeriggio possibili nevicate a carattere sparso oltre i 500 metri sulle zone interne, con quota della neve in calo in serata fino a localmente 200-300 metri sulle zone settentrionali. Si prevedono accumuli al suolo fino a 5-10 cm a quote collinari e non significativi a quote di pianura (sotto i 200 metri).



In relazione al rischio neve, la polizia stradale segnala le nevicate che stanno cadendo in queste ore sull'autostrada della Cisa (A15) e potrebbero proseguire fino a domattina. “Non dovrebbero esserci grandi accumuli ma ad ogni modo prudenza e dispositivi invernali come da ordinanza”.