Pontremoli, chiuso un locale: clienti all'interno a consumare bevande

Lunigiana - Alcune persone all’interno a consumare bevande e per il locale scatta la sospensione dell’attività e la sanzione di 400 euro. È successo ieri, lunedì, in un bar-alimentari in località Mignegno (Pontremoli, Massa-Carrara), oggetto dei controlli anti-covid della polizia municipale. Nel corso dei controlli i vigili hanno riscontrato la violazione del Dpcm del 3 novembre 2020: in particolare avevano rilevato all’interno del locale alcuni avventori mentre consumavano bevande appena somministrate. Per questo il comando di polizia municipale ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per cinque giorni e la sanzione di 400 euro.