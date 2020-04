Ponte crollato, in arrivo 17 avvisi di garanzia

Lunigiana - Diciassette le persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto l’8 aprile scorso. I nomi delle persone che hanno ricevuto l’avviso di garanzia sono ancora secretati, ma tra loro potrebbero esserci Anas, l’ente che gestisce il ponte dal 2018, i dirigenti della Provincia di Massa-Carrara e alcuni titolari di ditte private che negli ultimi anni si sono occupati della manutenzione dell’infrastruttura. Le accuse sono di crollo e disastro colposo.



“Il viadotto di Albiano non presenta criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica – si legge in una delle lettere che Anas aveva indirizzato al sindaco di Aulla Roberto Valettini – sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso”. La procura, guidata dal neo procuratore Piero Capizzoto e dalla pm Alessandra Conforti, ha inoltre chiesto al Gip di effettuare un incidente probatorio per determinare la causa del crollo; gli indagati così potranno nominare consulenti di parte.



A questo proposito, nei giorni scorsi la procura apuana aveva interpellato l'Agenzia Spaziale italiana per ottenere le immagini del momento esatto del crollo del viadotto, sperando così di ottenere qualche informazione in più sulla vicenda. Sempre dalla procura è arrivata la richiesta per la nomina di un perito per delineare i profili di responsabilità. Tra gli altri capi di imputazione nel fascicolo della procura apuana si ipotizza anche quello di lesioni.



L.M.