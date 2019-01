Polizia 'insegue' capriolo lungo la A15

Corsa lungo l'autostrada e lieto fine.

Lunigiana - Episodio adatto ai cuori teneri stamani lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia, all'altezza di Mulazzo. Una pattuglia della Polizia Stradale di Pontremoli ha infatti seguito con estrema attenzione la sgambata di un capriolo che ha superato la recinzione tra boschi e spazio autostradale. Gli agenti, ben attenti a evitare un ingresso in carreggiata - con rischi per l'animale e per gli automobilisti - hanno marcato stretto l'ungulato, fino a quando - nel video non si vede, ma la Stradale lo spiega sulla pagina Facebook - ha saltato di nuovo la recinzione tornando nei boschi incolume. "Multa per eccesso di velocità al capriolo in autostrada .. per gli animalisti, ha saltato la rete ed è ritornato incolume nel bosco", si legge sulla pagina Fb della Stradale pontremolese. Una chicca: 'inseguimento' sulle note vintage degli 883.