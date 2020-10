Podenzana piange la scomparsa di Elisabetta, direttrice dell'ufficio postale

Lunigiana - La comunità di Podenzana piange la scomparsa di Elisabetta.

"Ci lascia una donna forte, che nel suo ruolo di direttrice dell'ufficio postale di Podenzana e Montedivalli, per tanti anni ha saputo essere, con la sua gentilezza, educazione e comprensione un punto di riferimento per tutti noi. Se ne è andata dopo una lunga malattia, "avvolta" dall'amore delle adorate figlie Michela, Elisa e Carlotta, dal marito Domenico e dei suoi amati nipoti Pietro, Tommaso, Giacomo, Vera, Sebastiano e Francesco. Il nostro forte abbraccio è soprattutto per loro. Un pensiero speciale è rivolto al nostro sindaco, sicuri che riuscirà a sostenere la propria famiglia, con la stessa forza con la quale ha sostenuto la nostra comunità in tutti questi mesi difficili", si legge in una nota dell'amministrazione comunale.