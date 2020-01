Più di cento verbali a chi abbandona rifiuti, il bilancio di Aulla

Lunigiana - Ammonta a 110 il numero dei verbali emessi nel 2019 dalla Polizia Municipale di Aulla nei confronti di chi abbandona rifiuti nel territorio comunale. In merito l’amministrazione, in collaborazione con Ideal service, ha disposto gli strumenti necessari per riuscire a combatterlo, come l’installazione di numerose fototrappole.



“Sono molte le multe emesse anche grazie all’intervento degli ecovigili - spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Cipriani - e una buona quota è entrata nelle casse dell’Ente, entrate che ci daranno la possibilità di continuare a combattere questo fenomeno che è importante venga contrastato anche dagli stessi cittadini tramite segnalazione. Quello del 2019 è un buon risultato ma non quello definitivo. Contiamo, come sempre, nell’aiuto della cittadinanza che è la prima a vigilare sul territorio in cui vive e che ringraziamo. Insieme possiamo preservare ciò che ci è più caro”.