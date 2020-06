Pipì sul muro di un palazzo istituzionale, l'imprenditore Franzoni nei guai

Lunigiana - È stato fermato in un albergo di Roma e denunciato Nicola Franzoni. Vilipendio alla Repubblica e alle istituzioni, apologia di fascismo, istigazione a disobbedire alle leggi, atti contrari alla pubblica decenza e manifestazione non autorizzata.

Per questi reati i poliziotti della Digos di Roma hanno denunciato l’imprenditore carrarese, esponente di spicco del Fronte di Liberazione Popolare che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione organizzata nel centro di Roma dal gruppo social “Marcia su Roma”.

Sempre sabato, Franzoni, avendo urinato fuori da un palazzo istituzionale (con tanto di video), è stato fermato oggi in un albergo della Capitale, dove era tornato per partecipare a un’altra manifestazione non autorizzata.