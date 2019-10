Perso e con il cellulare scarico, nottata nel bosco per un fungaiolo

Lunigiana - Ennesimo intervento del Soccorso Alpino per la ricerca di un cercatore di funghi, questa volta in zona Scanderuola, vicino a Comano. L’allarme è giunto ieri sera, quando l’uomo, di 69 anni, verso le 19 ha avvertito la famiglia per chiedere aiuto. Le ricerche, che hanno impegnato i tecnici della Stazione di Carrara e Lunigiana, purtroppo non hanno potuto contare sul cellulare dell’uomo che risultava scarico.

Dopo una notte di ricerche nei boschi, alle quali hanno partecipato anche i vigili del fuoco, il disperso fortunatamente questa mattina è stato localizzato da altri due fungaioli che si trovavano in zona ed è quindi stato recuperato dalla squadra dei soccorritori.



E ieri notte intorno alle 23 un altro fungaiolo è stato ritrovato dal Soccorso Alpino sulle Apuane. L'uomo si era perso ieri sera in località La Cuculiera nel comune di Pescaglia. Le ricerche sono iniziate verso le 18. L’uomo, originario di Camaiore, è stato raggiunto dai tecnici della squadra della Stazione di Lucca che lo hanno riaccompagnato alla vettura. In contemporanea è arrivata l’attivazione da parte dei Carabinieri per un altro disperso in località Valgiano. Fortunatamente l’allarme è subito rientrato a seguito del ritrovamento da parte dei vigili del fuoco.