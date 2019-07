Perde il controllo della moto e si schianta: grave 50enne

Lunigiana - Grave incidente per un cinquantenne che poco prima delle 8 questa mattina, mercoledì, si è schiantato con la sua moto in via Nazionale ad Aulla (Massa-Carrara) all'altezza del distributore della Esso. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo che guidava ed è finito rovinosamente a terra, causandosi un politrauma importante. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Aulla che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all'ospedale delle Apuane di Massa in codice rosso. Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma alla fine è stato deciso per il trasporto in ambulanza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita e nonostante il trauma subìto non ha mai perso conoscenza.