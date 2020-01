Pedone investito a Fivizzano, trasportato d'urgenza a Cisanello

Lunigiana - Grave incidente intorno alle 11.15 di oggi, martedì, a Fivizzano. Un pedone che si trovava in via Roma, per cause da accertare, è stato investito da un'auto. Il malcapitato è caduto a terra violentemente, riportando un trauma cranico commotivo. Sul posto si sono precipitate l'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fivizzano e nel frattempo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3.



I soccorritori hanno prestato i primi soccorsi al pedone, che non ha mai perso conoscenza, successivamente trasferito sul Pegaso per il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa).