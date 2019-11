Pauroso incidente a Rometta: auto si ribalta, conducente in ospedale

Lunigiana - Pauroso incidente nella notte a Rometta, frazione del comune di Fivizzano (Massa-Carrara). Intorno alle 23 di ieri, venerdì, un uomo che viaggiava sulla strada statale 63 del Cerreto, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada, ribaltandosi. Scattato l'allarme al 118 sul posto si sono recate le ambulanze.



I soccorritori hanno provveduto alle prime cure per il ferito che ha riportato vari traumi ma, fortunatamente, non ha mai perso conoscenza. Per la dinamica dell'incidente, inizialmente, le condizioni del ferito sembravano più gravi di quello che poi si sono effettivamente rivelate. L'uomo, infatti, è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale delle Apuane con vari traumi. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo ribaltato.