Paura sulle Apuane, cade un masso e ferisce un escursionista

Lunigiana - È stato colpito da un sasso sulle Alpi Apuane: è gravissimo un escursionista, recuperato dall'elisoccorso e dal Soccorso Alpino. L'intervento iniziato poco dopo le 10 è avvenuto nel gruppo del Monte Corchia. Un componente di una cordata impegnata nella salita della via alpinistica “no trip for cats” è stato colpito da un sasso. Pegaso 3 con il tecnico di elisoccorso a bordo ha provveduto al recupero dell’infortunato che risultava non cosciente. I tecnici della Stazione di Querceta del Soccorso Alpino invece stanno procedendo al recupero in sicurezza degli altri due componenti della cordata in parete.