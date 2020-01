Lunigiana - Paura in località Pontebosio per un rogo che è divampato nella notte. I vigili del fuoco del Comando di Massa-Carrara stanno intervenendo dalle ore 00.30 circa, nel comune di Licciana Nardi, in via Pontebosio, per un incendio che ha interessato una abitazione. L'intervento è ancora in corso. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.