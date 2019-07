Papà e figlie si perdono nei boschi di Canevara

Lunigiana - Erano diretti al fiume per un bagno nelle acque gelide del Frigido, di cui avevano sentito parlare da alcune persone. Peccato che non conoscevano bene la strada e dopo un paio di curve nel bosco, a piedi, si sono resi conto di essersi persi. E' quanto è successo in zona Canevara a dei turisti, un padre in compagnia delle due figlie. I tre erano a poche centinaia di metri di distanza dal centro abitato della frazione, ma sbagliando sentiero si sono ritrovati disorientati e senza sapere bene che cosa fare. Grazie all'immediata chiamata al soccorso alpino e speleologico toscano, i soccorritori li hanno agevolmente individuati. E' lo stesso gruppo, attraverso la pagina social, a ricordare: "In caso di smarrimento del sentiero in montagna è fondamentale non muoversi e chiamare immediatamente i soccorsi".