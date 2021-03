Nuovo fine settimana di screening con test rapidi per il Comune di Pontremoli

Lunigiana - Il Comune di Pontremoli continua nella sua campagna di screening con test rapidi gratuiti anche domenica 21 marzo. Solo una mattinata, dalle ore 9:15 alle ore 11:30 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica e dedicata esclusivamente a chi effettuerà la prenotazione al numero 0187.4601235 ogni giorno dalle ore 9.00 alle 13.00.

Si ricorda a tutti coloro che vorranno sottoporsi ai test rapidi che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e che i minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

È possibile anche per chi ha già effettuato un tampone rapido in precedenza, sottoporsi nuovamente al test per permettere un tracciamento il più puntale e capillare possibile.

Sarà preferibile raggiungere il luogo indicato in autovettura.

Non potranno sottoporsi al test rapido persone che hanno in corso per disposizione di ASL il regime di quarantena o isolamento fiduciario, oppure in caso di presenza di sintomi riconducibili a Covid-19.