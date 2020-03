Nuovo caso di coronavirus in Lunigiana: adesso è a Massa

Lunigiana - Un nuovo caso di coronavirus in provincia di Massa-Carrara e precisamente a Licciana Nardi, in Lunigiana. Attualmente è ricoverato al Noa. «A seguito di comunicazioni ricevute da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento di Prevenzione, Area Funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Lunigiana – fa sapere il sindaco Renzo Martelloni – l'amministrazione Comunale rende noto che un concittadino è risultato positivo al test per covid-19 e tutt'ora ricoverato presso la struttura ospedaliera di Massa».



Inoltre il sindaco ha provveduto a far notificare a due concittadini ordinanza restrittiva per l'avvio della misura della quarantena presso le rispettive residenze. «Tali provvedimenti – spiega il Comune – si sono resi necessari, come da disposizioni ministeriali e regionali, nonché da protocollo della stessa Azienda Usl, stante il diretto contatto avuto dagli interessati con i casi confermati di malattia infettiva covid-19 già in trattamento presso il Noa di Massa. L'amministrazione comunale è in stretto contatto con gli organi sanitari di igiene pubblica e le autorità preposte al controllo».



«La situazione – afferma il sindaco – è costantemente sorvegliata e monitorata dal personale sanitario competente. Nel rispetto delle persone coinvolte e data la delicatezza delle informazioni che le riguardano, riteniamo corretto informare la popolazione solo a fronte di dati certi. In via precauzionale, si invita la popolazione ad accedere agli uffici pubblici solo per esigenze di effettiva urgenza. Si fa presente che gli uffici comunali sono a completa disposizione della cittadinanza e sono contattabili a mezzo telefono e mail, facilmente reperibili sul sito istituzionale dell'ente».