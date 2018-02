Non concedevano turni di riposo. Sanzionati titolari bar a Aulla

È quanto accertato dai Carabinieri in collaborazione con i colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione di Livorno e con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Carrara

Lunigiana - Avevano acquisito il bar da un mese esatto ed assunto 2 dipendenti; tuttavia i titolari, una famiglia cinese in Italia da poco tempo, non hanno mai concesso il riposo settimanale ai loro collaboratori, in violazione delle norme in vigore e della stessa Costituzione che stabilisce che ogni “lavoratore ha diritto al riposo settimanale”.



È quanto accertato dai carabinieri della Stazione di Aulla in collaborazione con i colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione di Livorno e con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Carrara, i quali ieri mattina hanno effettuato una serie di controlli in diversi esercizi pubblici del territorio.



Tutti sono risultati a norma ad eccezione del suddetto bar che, oltre alla sanzione per la mancata concessione del riposo settimanale, è stato multato anche per la mancanza del manuale che prevede le procedure da attuare per evitare la contaminazione degli alimenti e per la mancata consegna ai dipendenti della lettera di assunzione, tutte violazioni previste da norme speciali in materia di tutela della salute e del lavoro. Esattamente 3.400 euro l’importo complessivo da versare nelle casse dello Stato.