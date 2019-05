Neve sulle montagne di Massa Carrara e sull'autostrada della Cisa

Dalle Apuane all'Appennino Tosco-Emiliano, temperature crollate. La polizia stradale: massima prudenza

Lunigiana - Rovesci, temporali, grandine, vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: come previsto c’è stato un po’ di tutto in questa domenica “invernale” di maggio sulla provincia di Massa-Carrara. Ricordiamo che fino alle 23.59 di stasera, domenica, è in atto un codice giallo di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico in tutta la provincia e allerta neve nella sola Lunigiana.



La neve nelle ultime ore, infatti, sta imbiancando le alture: dalle Alpi Apuane all’autostrada della Cisa. È di poco fa la segnalazione della polizia stradale di Pontremoli che sulla A15 nei pressi del valico sono in corso nevicate, per cui è stato necessario l’intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale. Si raccomanda la massima prudenza, dicono dalla polstrada.



Le segnalazioni delle forti nevicate in corso stanno arrivando da Campocecina a Cerreto Laghi sull’Appennino Tosco-Emiliano, dove sembra di essere tornati indietro di qualche mese. L’allerta terminerà alle 23.59 e non è stata prorogata. Infatti il tempo migliorerà dalla serata alla mattina di domani, quando il sole farà di nuovo capolino e le temperature torneranno a salire.