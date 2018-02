Neve in strada, i carabinieri aiutano gli automobilisti a Fivizzano

Caduti 70 centimetri di neve in poche ore.

Lunigiana - Oggi a Fivizzano sono caduti 70 centimetri di neve in poche ore e la popolazione, come anche i numerosi turisti intenti a raggiungere gli impianti sciistici del zona, si è trovata davanti un manto stradale molto impervio. Per questo motivo i militari della Stazione di Fivizzano si sono recati sulle strade maggiormente trafficate e si sono adoperati per aiutare gli automobilisti nel montaggio delle catene da neve e regolamentando il traffico, che è previsto difficoltoso anche per il resto del fine settimana. L'Arma raccomanda, come sempre in queste occasioni, di verificare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in strada e soprattutto di rispettare le prescrizioni del Codice della Strada in merito all'uso degli pneumatici invernali e delle catene da neve.