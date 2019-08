Muore dopo un tuffo in piscina. Emerge l'ipotesi dell'omicidio colposo

Lunigiana - Si staglia un'ombra, un tragico sospetto sulla morte del piccolo Ibrahim El Gargar, il bambino di 10 anni deceduto lunedì all'Opa di Massa in seguito a un malore dovuto a una congestione avvenuta dopo il tuffo in una piscina di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara). Il sospetto sarebbe quello dell'omicidio colposo. Tra le ipotesi indagate dalla Procura c'è anche questa: l'arresto cardiaco che è costato la vita al piccolo, potrebbe essere avvenuto dopo che alcuni amici l'avrebbero lanciato in piscina.



Domenica pomeriggio la piscina era affollata e il piccolo insieme con i suoi amici si divertiva nell’acqua. A un certo punto, Ibrahim è uscito dalla vasca dicendo di non sentirsi bene. È andato in bagno e ha vomitato. Ma appena subito dopo il bambino è tornato sul bordo della piscina. A quel punto i suoi amici lo avrebbero lanciato in piscina, dove da lì a poco il suo cuore si è fermato. I carabinieri stanno indagando anche su questo.