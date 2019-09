Muore a 51 anni per una puntura d'insetto: tragedia in Lunigiana

Lunigiana - Tragedia nel pomeriggio di ieri a Cavezzana d'Antena, frazione del comune di Pontremoli. Un uomo di 51 anni, Maurizio Cavalieri, residente del luogo, è morto per choc anafilattico dopo una puntura d'insetto. Il dramma si è verificato intorno alle 15, quando l'uomo, è entrato in arresto cardiaco dopo poco aver subìto la puntura. L'allarme al 118 è stato dato dai familiari che si trovavano con lui. Probabilmente fatale si è rivelata la sequenza degli eventi. Infatti, negli stessi minuti, l'automedica di Pontremoli e l'elicottero Pegaso 3 erano impegnati in una missione per il soccorso di una sessantenne del vicino comune di Zeri, che si era sentita male per un ictus. Questa situazione ha determinato un ritardo nei soccorsi per l'uomo, arrivati da luoghi più lontani. Sul posto si sono precipitati l'automedica di Aulla, un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso 1 partito da Firenze. Una volta sul luogo, i soccorritori hanno trovato l'uomo già in arresto cardiaco e hanno tentato per diversi minuti le manovre di rianimazione che però, purtroppo, si sono rivelate inefficaci.



M.B.