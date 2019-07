Motociclista si schianta, trasporto d'urgenza a Cisanello

Lunigiana - Pauroso incidente nella serata di domenica con sfortunato protagonista un motociclista che, per cause da chiarire, si è schiantato contro un guard rail. L'uomo ha riportato una serie di fratture ed è stato attivato il codice giallo. E' accaduto nel comune di Fivizzano, intorno alle 18 in località Gassano. Sul posto si sono recate l'automedica e un'ambulanza. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il centauro, che aveva perso molto sangue, riverso a terra. Per questo hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che lo ha condotto all'ospedale di Cisanello (Pisa). L'uomo è stato cosciente per tutta la durata del viaggio e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.