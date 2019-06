Massima allerta per gli incendi in Lunigiana, multe pesantissime per chi brucia sterpaglie

Lunigiana - Il comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara, in accordo con l'ufficio preposto della Provincia, rende noto a tutta la popolazione che a far data da oggi 24/06/2019 fino ad ulteriore comunicazione in merito, il divieto assoluto di ogni tipo di abbruciamento. Anche coloro che sono in possesso di permessi rilasciati dai vari Comuni di appartenenza, in questo periodo sono da ritenersi nulli. Le sanzioni da parte delle autorità in caso di inottemperanza a quanto esposto sono molto pesanti. "Sicuri della più ampia disponibilità da parte della cittadinanza - scrivono in una nota i vigli - ringraziamo anticipatamente".