Maltempo in arrivo a Massa-Carrara, scatta l'allerta gialla

Lunigiana - Temporali forti in arrivo e rischio idrogeologico, il maltempo torna a imperversare sul nord della Toscana e sull'intera provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile ha emesso un avviso di criticità giallo valido da mezzanotte alle 13 di domani, giovedì 8 agosto. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti nelle prossime ore così come evidenziato nel bollettivo della Protezione civile regionale.



Una perturbazione atlantica tende a interessare il nord Italia e marginalmente la Toscana, dova dalla sera di oggi, mercoledì, è atteso un aumento della instabilità.

PIOGGIA: dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, possibilità di locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord-ovest (in particolare sulla Lunigiana). Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì, locali temporali potranno interessare anche le zone costiere centro-settentrionali e le aree limitrofe. Nel pomeriggio miglioramento sulla costa, fenomeni sparsi sulle zone interne, in particolare sull'Appennino e sull'Amiata.

Cumulati massimi localmente elevati sul nord-ovest e sulla costa.

TEMPORALI: dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, possibilità di isolati temporali sulle zone nord-occidentali. Nella notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì, temporali localmente di forte intensità saranno possibili anche sul litorale centro-settentrionale e zone limitrofe. Nel pomeriggio isolati rovesci temporaleschi potranno interessare le zone interne e in particolare l'Appennino e la zona del Monte Amiata