Malore in piscina, è morto il bambino di 10 anni

Lunigiana - La notizia che non avremmo mai voluto leggere è arrivata. Non ce l’ha fatta il bambino di 10 anni che ieri ha avuto un arresto cardiaco dopo essersi tuffato in piscina a Villafranca in Lunigiana.



Dal tardo pomeriggio di ieri il piccolo Ibrahim, questo il nome del bimbo, era ricoverato all’ospedale pediatrico apuano di Massa dove le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che, su richiesta della Procura, avevano posto sotto sequestro l’impianto dove è avvenuta la tragedia. Cordoglio per tutta la Lunigiana è stato espresso dal sindaco di Aulla e presidente dell’Unione dei Comuni Roberto Valettini: «Il sindaco e l’amministrazione tutta, giunta la triste notizia dopo l’incidente in piscina avvenuto nella vicina Villafranca, esprime profondo cordoglio alla famiglia e ai cari del piccolo angelo che è tragicamente salito in cielo» è scritto in una breve nota.