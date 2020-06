Malore improvviso, muore madre di soli 49 anni

Inutili le cure presso l'ospedale di Massa per Cristina Ribotta, spezzina ma residente in Lunigiana. Riposerà presso il Cimitero dei Boschetti.

Lunigiana - Una tragedia ha colpito la comunità spezzina e quella lunigianese. Cristina Ribotta è deceduta a soli 49 anni a causa di un malore che l'ha colta mentre si trovava nella sua abitazione di Fivizzano. La corsa in ospedale, il ricovero presso il Noa di Massa e poi l'attesa, vana, della famiglia di ricevere buone notizie. La donna, nata alla Spezia come il marito, non ce l'ha fatta. Entrambi molto conosciuti alla Spezia per la loro opera di volontariato. Cristina Ribotta operava presso la Protezione civile di Fivizzano. Lascia un marito e un figlio appena maggiorenne. Riposerà presso il Cimitero dei Boschetti.