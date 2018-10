Malore fatale per una mamma di 35 anni

Lunigiana - E' scomparsa a 35 anni, Cristina Soldati, ex titolare di una nota pizzeria del centro storico di Carrara. La giovane si è sentita male durante la mattinata dopo aver accompagnato le figlie a scuola e non si è più ripresa. Le cause del decesso non sono ancora chiare e si sapranno solo dopo l’autopsia, forse un aneurisma.



Cristina era molto conosciuta in paese sia per la sua attività, sia per il suo straordinario coraggio nell'aver affrontato da sola un lungo e difficile iter di una patologia congenita di una delle sue bambine, fortunatamente conclusasi in maniera positiva. Sui social sono molti i messaggi di cordoglio di amici e parenti.