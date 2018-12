Lutto in Lunigiana per la morte di Luigi Zambani

Lunigiana - E’ stato un punto di riferimento per Cna in Lunigiana. Uno degli artefici dell’espansione e della crescita dell’associazione degli artigiani ad Aulla e comuni limitrofi. E’ stato uno socio fondatore della cooperativa artigiana di garanzia Cna nella quale ha ricoperto anche la carica di presidente. La notizia della scomparsa di Roberto Luigi Zambani, 72 anni, anima storica e imprenditoriale di Pallerone, ed ex amministratore del Comune di Aulla, ha trovato impreparata Cna che negli scorsi giorni aveva perso anche l’ex presidente Gino Fusco. Zambani era titolare di una nota rivendita di colori, vernici e smalti: è stato nel 1968 ideatore e realizzatore del presepe meccanico di Pallerone, che ancora oggi è un'attrazione a disposizione dei tanti visitatori che vogliono visitarla. “Roberto è stato senza dubbio uno dei protagonisti della storia della nostra associazione in Lunigiana. – parla a nome di tutti gli artigiani Paolo Bedini, Presidente di Cna – Il suo contributo resterà scolpito sulle pietre su cui gli imprenditori hanno costruito i valori della nostra associazione. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Le più sincere condoglianze da parte della sua Cna”