Lunigiana, scuole chiuse d'urgenza nella notte

Lunigiana - Una lunga notte quella della Lunigiana per l'emergenza coronavirus. I sindaci dell'Unione dei Comuni si sono riuniti insieme a Giuliano Biselli, direttore dei presidi ospedalieri di Massa-Carrara, a partire dalle 22.45 di ieri, dopo la decisione dell'Asl di chiudere il Pronto soccorso e il reparto di Medicina per il riscontro di un caso sospetto di coronavirus.



La riunione ha prodotto un documento congiunto che chiede al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi di autorizzare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado: "Alla luce della sostanziale temporanea chiusura dell’ospedale di Pontremoli dovuta all’accertato caso di contagio da coronavirus - è scritto - i sindaci della Lunigiana hanno chiesto al presidente Rossi di valutare un provvedimento di precauzionale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In attesa che il presidente si pronunci in merito, i sindaci hanno deciso di disporre una giornata di generale sanificazione degli edifici scolastici, salvo prendere altri successivi provvedimenti".



Intanto alcuni Comuni lunigianesi hanno già disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole, come quelli di Pontremoli, Mulazzo, Villafranca, Licciana-Bardi, Filattiera e Tresana. I Comuni di Aulla, Casola, Fivizzano, Fosdinovo, Podenzana, Zeri provvederanno a comunicare la data.



M.B.