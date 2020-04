Lunigiana da brivido: "Positivo 0.79 per cento popolazione"

Lunigiana - Nel fare gli auguri di buona Pasqua ai cittadini lunigianesi, il presidente e il vice presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Filippo Bellesi, e Camilla Bianchi, membro della giunta esecutiva della SdS Lunigiana, intervengono con un accorato appello a questi rivolto in merito all’emergenza coronavirus: “Sono stati rilevati, negli ultimi giorni, molti comportamenti superficiali che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione lunigianese, già molto difficile. Infatti, in base agli ultimi dati in nostro possesso, emerge che, purtroppo, in Lunigiana lo 0,79% della popolazione risulta positivo al covid-19. Si tratta del valore più alto in Toscana, un valore che si avvicina a quello di alcune province lombarde. Pertanto, lanciamo un appello a tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili in questo momento di prolungata emergenza sanitaria".



"E' ancora grave la situazione nella nostra terra: chiediamo ampia e responsabile collaborazione - proseguono - per proteggere noi stessi e la parte più debole della nostra comunità, gli anziani o coloro che già lottano contro gravi malattie. Sappiamo che l’emergenza prolungata pesa sempre di più e la Pasqua è sempre stata per tutti noi un momento di riunione, anche conviviale. Oggi viviamo un momento storico in cui questo ci è precluso.

Non è il momento degli egoismi, ma quello della responsabilità, quindi viviamo i giorni di Pasqua e Pasquetta come tutti gli altri giorni: stiamo a casa. Insieme, tutti insieme responsabilmente, riusciremo ad uscire da questa difficile emergenza”.



COVID-19, I NUMERI SPEZZINI E LIGURI DELL'11 APRILE 2020