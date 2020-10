Locale aperto 25 minuti dopo la mezzanotte: chiusura e multa

Lunigiana - Chiusura per cinque giorni e 400 euro di multa alla titolare di un locale del centro storico di Pontremoli. Ieri sera una pattuglia della Polizia Municipale, in servizio serale anti assembramenti, ha trovato sette persone intenti a consumare bevande quando era passata la mezzanotte da quasi mezz'ora. Violato quindi il dpcm del 13 ottobre scorso. Nel corso della serata gli uomini della Municipale hanno controllato tutti i locali della città non rilevando altre problematiche. Il servizio anti Covid proseguirà anche nei prossimi giorni.