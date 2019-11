Lesione sul ponte di Albiano, interviene Anas

Lunigiana - Un'ora di traffico a senso unico alternato sul ponte che collega Caprigliola e Albiano per consentire opportuni verifiche e intervento visto che nelle scorse ore sul viadotto si è aperta, all'imbocco sponda albianese, una lesione che percorreva tutta la carreggiata (lato corto).



Sul posto Anas, personale del comune di Aulla, Polizia di Stato e Carabinieri. Dopo i rilievi e le verifiche del caso, svolte anche andando a osservare la situazione da sotto, Anas ha suturato la fenditura e la circolazione è tornata a doppio senso. Con grande sollievo di quelle persone che con preoccupazione si sono fermate a dare un'occhiata, consapevole di quel che una chiusura del ponte comporterebbe dal punto di vista viabilistico. "I tecnici ANAS intervenuti per svolgere il sopralluogo, alla presenza dell'Assessore Mariotti e della Polizia di Stato, hanno accertato che non sussistono condizioni di pericolosità per il ponte. Il transito dei veicoli, pertanto, non subirà limitazioni", hanno certificato dal Comune di Aulla con un post sui social network.



N.Re - C.A.