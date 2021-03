Lunigiana - Nel cuore delle notte, alle 4:39 per la precisione, la Lunigiana ha tremato per qualche secondo. Una leggera scossa di terremoto è stata registrata infatti tra Aulla e Monti con magnitudo di 2.1 ed epicentro a 8 km di profondità. Un boato e il classico tremolio di mobili e lampadari ha accompagnato l'evento, senza alcun danno a cose o persone ma solo una levataccia per i residenti.