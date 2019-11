Lunigiana - A causa di lavori che interesseranno la sede stradale, a partire da lunedì 4 Novembre sino al termine degli stessi, i mezzi in partenza dal capolinea di Aulla effettueranno un percorso alternativo. Lo rende noto Atc specificando che il percorso, in direzione La Spezia, continuerà in Via XXV Aprile, Piazza della Vittoria, Piazza Mazzini, Via Nazionale per poi tornare alle fermate regolari. Nessun cambiamento invece per quel che riguarda la direzione opposta.