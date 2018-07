L'esplosivo fa cilecca, la rapina fa evacuare palazzo

Allarme bomba a Tresana dopo l'assalto fallito a un bancomat della filiale Carispezia. Residenti allontanati da Vigili del fuoco e carabinieri, in azione gli artificieri.

Lunigiana - Un probabile tentativo di furto a un bancomat, finito con un nulla di fatto. Ma i cui effetti sono ricaduti sugli abitanti di un palazzo di Barbarasco, evacuati per la probabile presenza di una pericolosa quantità di esplosivo nei locali ai piedi dello stabile. Era il mezzo attraverso cui alcuni malviventi avrebbero provato ad aprire e ripulire una cassa automatica della filiale Carispezia di via Europa, nella frazione del comune di Tresana.



Emanato questo mattina il pericolo bomba, evacuato il palazzo e via alle operazioni di bonifica con l'intervento di Vigili del fuoco e carabinieri i quali, vista la probabile presenza di esplosivo (dalle primissime informazioni raccolte sembrerebbe tritolo) hanno richiesto l'intervento degli artificieri. Oltre all'evacuazione del palazzo, via Europa è stata anche interdetta al traffico. Il divieto di transito sulla strada resterà attivo finché le operazioni di bonifica non saranno terminate.