L'appello dei volontari: "Siamo stanchi, se potete restate a casa"

Lunigiana - "Siamo stanchi, non possiamo permetterci di fermarci ma siamo stanchi". La Croce Bianca di Aulla affida ai social un appello dalla Lunigiana colpita dalla seconda ondata del contagio. L'immagine di un volontario che cerca di riprendere fiato tra un soccorso e l'altro e un messaggio per tutti. "Che il nostro territorio sia stato martoriato da questo virus è ormai un dato di fatto, in un giorno siamo riusciti a fare 25 servizi di cui 24 covid e ammettiamo che arrivati ad oggi la stanchezza si sente. Abbiamo di nuovo bisogno del vostro aiuto, se potete restate a casa! Se non è necessario non uscite, lavate e disinfettate spesso le mani e cosa più importante indossate sempre una mascherina chirurgica o ffp2. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione, oggi più che mai!".