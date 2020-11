Irruzione notturna alla cioccolateria Stainer: 100mila euro di merce rubata

Lunigiana - Furto alla cioccolateria Stainer di Pontremoli due notti fa, tra il 16 e il 17 novembre. Gli autori, dopo aver fatto irruzione, hanno svaligiato la merce pronta per il Natale 2020 per un danno del valore complessivo di circa 100mila euro. Poi hanno spaccato diversi oggetti e messo sottosopra il locale. Sono partite immediatamente le indagini, a partire dall'acquisizione di decine di registrazioni delle telecamere di sorveglianza, disseminate sia sulla rete viaria normale che autostradale. Si teme però che la merce sia irrecuperabile in quanto destinata a ricettatori esteri. Profondo sconforto per il titolare, Pierangelo Fanti, vittima di un furto che a Pontremoli non avveniva da tempo. “Il momento che stiamo vivendo ci stava già portando parecchi danni - si legge in un post della pagina Facebook della cioccolateria - ma questo fatto ci ha messi in ginocchio: parliamo di un danno da 100.000 euro considerando che nello stesso show room erano presenti anche 10 pancali di vino del nostro collega e amico signor Giovanni Sarti - Wines”.