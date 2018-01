Indagini carabinieri Lunigiana, disposti gli arresti domiciliari per un militare

Il Carabiniere già indagato dal 17 gennaio scorso è agli arresti domiciliari su ordine del Gip.

Lunigiana - Un nuovo colpo di scena nelle indagini sui carabinieri in Lunigiana. Il 23 novembre scorso il Procuratore Giubilaro ha chiesto al Gip la "misura cautelare" in carcere per uno dei militari indagati. Il Gip pochi giorni fa ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il militare in questione. Il procuratore ha poi espresso "rammarico per l’adozione di una misura nei confronti di un ulteriore carabiniere" e ha ribadito "l’apprezzamento suo e dei magistrati dell’ufficio per la piu’ che encomiabile attivita’ quotidianamente svolta dai militari dell’arma a tutela della vita,

dell’incolumita’ e della sicurezza di tutti, anche a costo di rischi e di sacrifici personali".



Sulle indagini ha poi evidenziato: "l’inderogabile necessita’ in uno stato di diritto di procedere nei confronti di chiunque risulti responsabile di fatti penalmente rilievanti a prescindere dalla pur lodevole attività normalmente svolta militari dell’arma dei carabinieri compresi, non essendo consentito che la sola appartenenza a questo meritevole e glorioso corpo renda immuni da ogni responsabilità e metta al riparo dal subire indagini".