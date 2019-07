Incursioni continue di cinghiali a Bagni di Podenzana

Lunigiana - Da circa una settimana un gruppetto di cinque cinghiali imperversa nella zona di Bagni di Podenzana e la cosa inizia a preoccupare gli abitanti. Si tratterebbe di esemplari giovani anche se la mamma non si è mai vista. Come si vede nel video che pubblichiamo allegato all’articolo, i cinque cinghialotti vanno sempre piuttosto spediti: spuntano dal ponte, attraversano l’asfalto e dal giardino della vicina farmacia e poi proseguono lungo il greto del fiume. Un po’ di preoccupazione per chi assiste a queste “incursioni” che però, non può fare a meno di sorridere dei buffi passaggi urbani.



Al momento, fortunatamente, non si segnalano in quella zona problemi alle coltivazioni. Da dire però che da diverso tempo ormai il problema cinghiali in Lunigiana si è sentito e anche molto bene. L’ultimo allarme era stato segnalato circa un mese fa da tre agricoltori di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara) che riportavano in cima all’agenda delle emergenze la presenza-invasione dei cinghiali in Lunigiana. Un’emergenza, afferma Coldiretti, che non sembra trovare una soluzione definitiva nonostante i numerosi solleciti, azioni, tavoli tecnici e le inconsistenti battute speciali per ridurre la popolazione laddove la presenza dei cinghiali fuori controllo.



Il proliferare dei cinghiali, da quanto afferma l'associazione di categoria, è diventata negli ultimi anni una delle principali cause del progressivo spopolamento delle aree montane. Causa che Coldiretti tornerà a ricordare anche in occasione dell’incontro sollecitato all’Unione dei Comuni dopo la missiva dei tre agricoltori. “L’impegno e le azioni messe in campo fin qui – aveva spiegato Maurizio Fantini, direttore Coldiretti Massa-Carrara – non stanno producendo gli effetti sperati che sono quelli di una progressiva riduzione del numero di cinghiali in Lunigiana. Il problema è ancora più marcato laddove ci sono aree protette dove i cinghiali si rifugiano. E’ altrettanto evidente che tutto quello fatto, fino ad oggi, non sta funzionando. E che i danni continuano ad essere all’ordine del giorno. La sicurezza nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l’invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone. I risarcimenti non possono e non devono essere la soluzione. Noi non lo accettiamo. Al presidente dell’Unione dei Comuni (il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ndr) chiederemo – conclude Fantini – di attivare tutte le misure oggi previste per tutelare le imprese agricole e la sicurezza della collettività”.