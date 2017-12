Incidente sull´A15 per Filippo De Col, la sua Audi sta peggio di lui

Lunigiana - Un camion con rimorchio all'improvviso sulla corsia di sorpasso e per un nulla non si è consumato un incidente ben più grave di quanto accaduto. E' successo nel secondo pomeriggio di ieri a poche centinaia di metri dal casello di Pontremoli e fra i protagonisti dell'accaduto c'era anche Filippo De Col, terzino e colonna portante dello Spezia Calcio che nella serata precedente aveva pareggiato 0-0 in quel di Parma con la sua centesima presenza in maglia bianca. L'ex difensore dell'Entella stava viaggiando in direzione della città ducale quando è sopraggiunto il tir che ha urtato la parte destra della sua Audi, fortunatamente senza che il calciatore perdesse il controllo della vettura. Ne è uscita malconcia l'auto ma nessun problema per lui che ha trovato in Mastinu l'uomo della provvidenza: ci ha pensato il fantasista sardo ad andarlo a prendere e riportarlo in città.