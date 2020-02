Incidente ad Albiano, ancora gravi gli altri tre ragazzi coinvolti

Lunigiana - Rimangono in prognosi riservata i tre ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incidente automobilistico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ad Albiano Magra dove hanno perso la vita Giorgia Gallo e Andrea Rapallini di 20 e 21 anni.

Gli altri tre ragazzi, originari di Bolano, che viaggiavano a bordo dell'Alfa Romeo Mito, sono Leonardo Dascanio, 21 anni, Alex Cusimano 22, Gianmarco Bigliazzi, 19 e attualmente sono ricoverati in tre nosocomi differenti.

Bigliazzi è stato trasferito all'ospedale di Cisanello dove le sue condizioni sono molto gravi ma stabili. Il giovane Alex Cusimano è stato sottoposto ad una serie di interventi per poi essere trasferito al San Martino di Genova per alcuni controlli relativi al trauma cranico riportato nell'incidente. Al nosocomio spezzino il 22enne era già stato sottoposto ad alcuni interventi all'addome. Il 21enne Dascanio è ricoverato al Sant'Andrea e dovrà subire una serie di interventi maxillofacciali. Per tutti e tre la prognosi rimane riservata. Sui corpi degli altri due ragazzi deceduti nell'incidente verranno condotti una serie di accertamenti diagnostici, sempre alla Spezia.