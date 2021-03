Lunigiana - I vigili del fuoco del comando di Massa-Carrara sono intervenuti alle 10 circa di questa mattina a Casola in Lunigiana (località Vigneta), per un incendio sviluppatosi in una palazzina.

L’incendio ha coinvolto il tetto, poi crollato, di un edificio di tre piani, con gli occupanti del fabbricato che sono stati momentaneamente evacuati, vista l’inagibilità dell’intera struttura. Non si segnalano feriti e l’intervento è tuttora in corso.