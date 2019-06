Incastrato nella fresa, soccorso dall'elicottero

Lunigiana - Incidente sul lavoro per un agricoltore della zona di Aulla. Questa mattina, intorno alle 7, l'uomo è rimasto incastrato nella fresa del trattore che stava utilizzando in un campo dell'aullese. Una chiamata al 118 ha fatto attivare immediatamente i soccorsi e l'elicottero Pegaso si è sollevato per andare a recuperare l'uomo, le cui condizioni sono apparse più critiche di quelle che si sono rivelate realmente. Segnalato in un primo momento in codice rosso, durante l'accesso al pronto soccorso è stato cambiato in un giallo. Non sono state ancora chiarite le dinamiche dell'incidente, ma non ci dovrebbero essere ripercussioni importanti per la salute dell'agricoltore.